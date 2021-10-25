В Москве пропала актриса Светлана Светличная

В Москве пропала без вести секс-символ советского кино, заслуженная артистка России Светлана Светличная. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы. Она заявила, что звезда «Бриллиантовой руки» не выходит на связь несколько дней. Позднее сын Светличной уточнил сотрудникам правоохранительных органов, что его мать пропала 21 октября.

Известно, что в настоящий момент ведутся активные поиски артистки. В «Московском комсомольце» отметили, что после травмы, полученной во время одной из последних съемок, у женщины начались проблемы со здоровьем и появились признаки деменции.

UPD: Друг Светличной актер Иван Николаев в беседе с РИА Новости рассказал, что знаменитость не пропала, а переехала ближе к родственникам. Он отметил, что сама артистка не хочет об этом разговаривать.

Ранее, в мае, Светлана Светличная рассказала, что начала готовиться к смерти, и призналась в депрессивных настроениях. По ее словам, полученная травма головы все еще беспокоит ее, а общее самочувствие значительно ухудшилось и не дает радоваться жизни.

