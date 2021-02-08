Секс-символ советского кино выставит на продажу квартиру в Москве

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, намерена продать свою квартиру на юге Москвы. Об этом звезда рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
По словам Светличной, выставить квартиру на продажу и переехать в другой столичный район ее уговорила внучка Мария. Она хочет, чтобы бабушка жила рядом. «Я дала согласие, и мы будем по весне меня перевозить в Сокольники, вот там они живут. У меня будет своя квартира рядом с ними. И мы собираемся эту продать и доложить, может быть, какие-то денежки», — пояснила актриса.
«Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми. И дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь. Как бы я ни выглядела, как бы я ни старалась, я все равно понимаю, что время мое уже уходит. Но я, честно говоря, не хочу до ста лет жить. Мне достаточно восьмидесяти», — заключила звезда.
Ранее Светличная заявляла, что подарит свою квартиру соседям. Актриса обвиняла родных в неблагодарности. Она сказала, что ничего им не завещает, потому что они «недостойны такого подарка».
В январе 2021-го стало известно, что у Светличной развилась старческая деменция. О тяжелом заболевании сообщила подруга артистки Елена Перелыгина. По словам женщины, звезда страдает от проблем с памятью. Иногда актриса не узнает даже близких друзей.