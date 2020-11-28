Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, решила подарить свою квартиру соседям. Она рассказала об этом «Комсомольской правде».

«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — сказала она.

Также актриса добавила, что ничего не завещает своим родным, которые, по ее мнению, «недостойны такого подарка». Светличная призналась, что не хочет, чтобы родственники навещали ее в больнице.

Когда актрису госпитализировали, она отдала соседям своего черного кота по кличке Фил, вспоминает она. По словам Светличной, ее соседка — замечательная девочка, которая «позаботится о коте».

26 ноября Светлана Светличная была госпитализирована. Актриса жаловалась на боли в голове и общую слабость.

26 октября Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью. При этом в марте этого года актриса уже находила ртуть в своей квартире и также обвиняла внучку в покушении на свою жизнь.