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Секс-символ советского кино пожаловалась на покушение из-за квартиры

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Светлана Светличная
Светлана Светличная
Кадр: Первый канал

Советская и российская актриса Светлана Светличная пожаловалась на родственников, которые, по словам звезды, пытаются завладеть принадлежащей ей квартирой и ради этого якобы совершили покушение на ее жизнь. Об этом Светличная рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Актриса заявила, что избавиться от нее с целью завладения недвижимостью хочет, в частности, внучка Мария Ивашова. «Маша специально оставила ртуть в моем доме, — сообщила секс-символ советского кино. — Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла».

Светличная отметила, что внучка уже получила права на одну из ее квартир — речь идет о жилье, где ранее проживал сын актрисы. После его смерти звезда сдавала квартиру, но спустя некоторое время родственники вынудили ее переоформить недвижимость на них.

В ноябре 2019-го стало известно о возможной афере с квартирой другой звезды советского кино — Тамары Носовой. Жилплощадью актрисы, снявшейся в таких кинохитах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свадьба в Малиновке» и «Карнавальная ночь», завладел посторонний. Носова скончалась в 2007 году, и после смерти ее квартира отошла государству.

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