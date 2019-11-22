Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино

У московской квартиры звезды советского кино Тамары Носовой («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свадьба в Малиновке», «Карнавальная ночь»), которая после смерти актрисы принадлежит государству, объявился новый хозяин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На данный момент квартиру на улице Пудовкина как минимум полгода сдают, по данным «КП», за немалые деньги. Хозяином недвижимости, как выяснила газета, является мужчина средних лет по имени Леонид. Соседи по лестничной площадке рассказали изданию, что год назад в квартире провели масштабный ремонт. В управляющей компании им сообщили, что квартиру получил по очереди какой-то чиновник-сирота.

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Согласно выписке из Росреестра, собственником квартиры является город Москва, поскольку у Носовой не осталось законных наследников. Другим физическим лицам жилплощадь не принадлежала.

Леонид, пытаясь доказать журналистам свое право на данную квартиру, в процессе разговора несколько раз менял свою версию событий. Сначала он говорил, что недвижимость досталась ему по очереди и он не знает, кто жил там раньше. В итоге мужчина стал уверять, что жилплощадь досталась ему от Анатолия Васина, который представляется племянником актрисы.

В январе 2018 года вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой, известной по фильмам «Девчата» и «Королева бензоколонки», через суд добился уменьшения их квартиры. По документам она включала в себя одну дополнительную комнату, которую Румянцева согласилась передать в пользу соседней квартиры. Однако в технический паспорт эти изменения не внесли.

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