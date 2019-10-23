Звезда советского телевидения оказалась запертой в собственной квартире

Лилия Юдина, участница популярной в СССР юмористической телепередачи «Кабачок "13 стульев"», невольно стала узницей собственной московской квартиры, сообщает Пятый канал.

90-летней актрисе пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы выйти наружу: входную дверь в жилое помещение заклинило. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС, замок оперативно взломали. Сама Юдина не пострадала, помощь врачей ей не потребовалась.

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Лилия Юдина с 1953 года играла в Малом театре, на ее счету несколько десятков ролей. В 1974 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 2010-м — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Шоу «Кабачок "13 стульев"» выходило в эфир в 1966-1980 годах. Юдина в нем играла пани Люцину, бывшую цирковую артистку. Участники программы разыгрывали сценки и произносили монологи в студии, стилизованной под польское кафе. В передаче в разное время снимались такие звезды театра и кинематографа, как Ольга Аросева, Александр Белявский, Михаил Державин, Спартак Мишулин, Георгий Вицин и другие.

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