Актрису Доронину обокрали в Москве

Квартиру актрисы «Мосфильма» Елены Дорониной обокрали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 23 июля.

Отмечается, что преступники проникли в московскую квартиру артистки на Судостроительной улице, подобрав ключи. Они похитили 60 тысяч рублей и ювелирные изделия. Сумма похищенного составила 258 тысяч рублей.

Доронина обратилась в полицию, по факту произошедшего ведется проверка.

48-летняя Елена Доронина снялась в таких сериалах, как «Метод», «Отель Элеон» и «Ермак».

В апреле сообщалось, что певицу Анну Корсун, известную как Maruv, обокрали в украинском аэропорту Борисполь. Она заявила, что это уже второй подобный инцидент в ее жизни, и обматерила компанию «Международные авиалинии Украины».