Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

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Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым. Видеозапись с места происшествия опубликована в паблике «Новости Ростова» во «ВКонтакте» во вторник, 16 июля.

Предположительно, фура съехала в кювет из-за скользкой дороги.

Киркоров раскрыл подробности произошедшего радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что в результате ДТП никто не пострадал. «Ночью переезжали из Волгодонска на гастроли в Крым. И просто водитель чуть-чуть не справился с управлением и съехал в кювет. Уже все нормально. Вызвали МЧС, фуры уже на подъезде в Крым», — поведал он.

В мае 2018 года стало известно, что Киркорова обокрали во время гастролей в Нижегородской области. Преступники вскрыли автомобиль и украли восемь нарядов, в том числе с перьями и стразами. Похитителями пернатых костюмов оказались двое 15-летних школьников. Они были задержаны полицией.

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