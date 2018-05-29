Киркоров обратился к похитителям его пернатых костюмов

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал в Instagram кражу костюмов для своего шоу. Он похвастался перед ворами «незабываемой сумасшедшей ночью» и заявил, что совершенно не расстроился.

«Ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜)», — написал Киркоров.

Фото опубликовано @fkirkorov

28 мая стало известно, что Киркорова обокрали во время гастролей в Нижегородской области. Неизвестные вскрыли автомобиль с атрибутикой концерта. Пропали восемь нарядов, ущерб оценивается в 11 тысяч долларов (более 686 тысяч рублей). Среди пропавших вещей уникальные костюмы, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.

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