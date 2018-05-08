Киркоров объяснился за образ юного алкоголика в клипе на «Цвет настроения синий»

На видеохостинге YouTube появился короткометражный документальный ролик, посвященный созданию клипа на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В нем исполнитель объяснил, что сняться в образе не расстающегося с алкоголем юноши его уговорил «великий и ужасный» телеведущий Иван Ургант.

Певица Ольга Бузова, снявшаяся в музыкальном видео в роли кассирши в супермаркете, назвала новую композицию Киркорова «народным хитом с юмором». «Я всегда за любые эксперименты, тем более, что в кадре с Филиппом можно быть вообще в чем угодно», — прокомментировала она свой наряд.

«Идея вовлечения суперзвезд была моя. Но все остальное придумано уже этими безумными креативщиками», — подчеркнул Киркоров.

В короткометражном ролике также рассказали, что танцовщица из клипа — на самом деле трансгендер. «Только она умеет делать эти определенные движения, но самое крутое — что это трансгендер. И никто об этом не знает», — сообщил один из авторов сценария музыкального видео Александр Гудков.

Клип Киркорова вышел на передаче «Вечерний Ургант» в конце апреля. В нем также снялись Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, Амиран Сардаров, рэпер Гнойный и Тимати. Киркоров появляется в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса. При этом он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.

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