Киркоров грязно выругался во время интервью о «Евровидении»

Эстрадный певец Филипп Киркоров прервал интервью шведскому телеканалу, во время которого рассказывал о любви к конкурсу «Евровидение», и обматерил находившихся рядом людей. Об этом пишет Telegram-канал Super в среду, 16 мая.

«Извините пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь? ***** [Прочь] отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно?» — возмутился Киркоров.

Отмечается, что интервью проходило в Лиссабоне.

Ранее в мае Киркоров объяснился за образ юного алкоголика в клипе на песню «Цвет настроения синий».

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