Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:56, 22 июля 2026Наука и техника

В США представили перехватчик БПЛА за 100 тысяч долларов

TWZ: X-Bow представила ракету Buckler стоимостью 100 тысяч долларов для перехвата БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: X-Bow Systems

Американская компания X-Bow Systems представила новую ракету для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Изделие будет стоить не более ста тысяч долларов, пишет TWZ.

Сверхзвуковая ракета предназначена для уничтожения дронов, которые в США относят к третьей группе. Это аппараты весом 25-600 килограммов, которые летают на высотах до 5,5 тысячи метров. К этому классу относят российские дроны «Герань». Кроме того, Buckler может перехватывать дозвуковые крылатые ракеты.

Производитель сообщил, что недавно перехватчик успешно прошел летные испытания. После этого Пентагон запросил информацию об изделии. Как пишет издание, относительно низкая стоимость является главным преимуществом ракеты. Аналогичная ракета Freedom Eagle-1 компании AeroVironment стоит 150-200 тысяч долларов, а изделия малой дальности Stinger стоят до 120 тысяч.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

«Пока неясно, сможет ли компания обеспечить обещанное сочетание производительности, доступности и масштабов производства», — говорится в материале. При этом автор отметил, что сейчас самый удачный момент для выхода на рынок антидроновых решений.

В октябре 2025 года стало известно, что армия США выбрала ракету Freedom Eagle-1 («Орел свободы») в качестве нового средства защиты от беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ
    Марочко назвал стратегический успех российской армии
    В МИД России прокомментировали отставки Сырского и Федорова
    Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за тура
    Названа оптимальная для поддержания здоровья мозга и психики норма сна в пожилом возрасте
    Две финалистки «Мисс Вселенная» погибли при странных обстоятельствах. Следствие не исключает, что одну из них убили
    В США представили перехватчик БПЛА за 100 тысяч долларов
    Удар «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке попал на видео
    Рогозин высмеял назначение нового главкома ВСУ
    Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok