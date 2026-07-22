В США представили перехватчик БПЛА за 100 тысяч долларов

TWZ: X-Bow представила ракету Buckler стоимостью 100 тысяч долларов для перехвата БПЛА

Американская компания X-Bow Systems представила новую ракету для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Изделие будет стоить не более ста тысяч долларов, пишет TWZ.

Сверхзвуковая ракета предназначена для уничтожения дронов, которые в США относят к третьей группе. Это аппараты весом 25-600 килограммов, которые летают на высотах до 5,5 тысячи метров. К этому классу относят российские дроны «Герань». Кроме того, Buckler может перехватывать дозвуковые крылатые ракеты.

Производитель сообщил, что недавно перехватчик успешно прошел летные испытания. После этого Пентагон запросил информацию об изделии. Как пишет издание, относительно низкая стоимость является главным преимуществом ракеты. Аналогичная ракета Freedom Eagle-1 компании AeroVironment стоит 150-200 тысяч долларов, а изделия малой дальности Stinger стоят до 120 тысяч.

«Пока неясно, сможет ли компания обеспечить обещанное сочетание производительности, доступности и масштабов производства», — говорится в материале. При этом автор отметил, что сейчас самый удачный момент для выхода на рынок антидроновых решений.

В октябре 2025 года стало известно, что армия США выбрала ракету Freedom Eagle-1 («Орел свободы») в качестве нового средства защиты от беспилотников.