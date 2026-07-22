Две финалистки «Мисс Вселенная» погибли при странных обстоятельствах. Следствие не исключает, что одну из них убили

Погибли две участницы национальных этапов конкурса «Мисс Вселенная»

21 июля стало известно о смерти двух финалисток национальных этапов международного конкурса «Мисс Вселенная». Одна из них умерла при загадочных обстоятельствах в собственной квартире. Следствие не исключает, что она стала жертвой преступления. Обстоятельства, при которых погибла другая королева красоты, не уточняются.

Тело 23-летней королевы красоты нашли в ее квартире

В Гондурасе 23-летнюю участницу конкурса красоты Уалис Сусет Фуэнтес Акино нашли без признаков жизни.

Акино училась в Национальном автономном университете Гондураса и подрабатывала моделью. Недавно она стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Вселенная Тегусигальпа 2026». Жюри конкурса объяснило выбор ее талантом, харизмой и готовностью поддержать других участниц.

Четырнадцатилетняя девочка, которую травили из-за телосложения, исцелена и просияла. Нелегко стоять на сцене перед таким количеством людей, но благодаря уверенности в себе и своему потенциалу я далеко пойду Уалис Сусет Фуэнтес Акино вице-мисс «Вселенная Тегусигальпа 2026»

Обеспокоенные родственники решили зайти к Акино после того, как она несколько дней не выходила на связь. Ее нашли в собственной квартире, спасти девушку было уже невозможно. Следователи не исключают, что Акино могла стать жертвой преступления.

Фото: @wualysaquino_oficial

Причина смерти финалистки конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» остается неизвестной

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» 2024 года Латойя Малкольм скончалась в возрасте 35 лет.

Малкольм была одной из фавориток национального конкурса в 2024 году, однако победить не смогла. Во время состязания умер ее отец, что серьезно повлияло на психологическое состояние участницы. Несмотря на это, она завоевала титул «Мисс Ямайка Бикини Интернешнл» и посвятила победу отцу.

Мой любимый отец, мистер Малкольм, эта победа — для тебя. Твоя единственная дочь продолжает делать все, чтобы ты ею гордился. Я знаю, ты улыбаешься мне с небес Латойя Малкольм финалистка конкурса «Мисс Вселенная Ямайка»

Помимо конкурсов красоты, Малкольм снималась в сериалах и появлялась в популярных телешоу. В последние годы она посвятила себя проекту Transition Project, который помогает подросткам из малообеспеченных семей пройти обучение и подготовиться к взрослой жизни.

О смерти Малкольм организаторы конкурса объявили 18 июля, однако причина случившегося до сих пор не установлена. «Ямайка всегда будет помнить о ее влиянии, а ее голос никогда не будет забыт», — написала действующая обладательница титула «Мисс Вселенная Ямайка» Габриэль Генри.

Фото: @wualysaquino_oficial

«Мисс Вселенная Ямайка» едва не погибла на международном конкурсе в Бангкоке

Габриэль Генри, выражавшая соболезнования Латойе Малкольм, и сама стояла на пороге смерти после поездки на финал международного конкурса «Мисс Вселенная» в Бангкоке.

Во время дефиле 19 ноября 2025 года Генри случайно упала со сцены. Девушку сразу же госпитализировали, а в СМИ появилась информация, что она не получила серьезных травм. Однако две недели спустя Генри все еще оставалась в реанимации.

Позже выяснилось, что в результате падения у Генри случилось «внутричерепное кровоизлияние с потерей сознания». Кроме того, врачи зафиксировали у нее перелом, рваные раны на лице и другие значительные повреждения.

После госпитализации ее состояние долгое время оставалось критическим. Лишь 19 марта 2026 года стало известно, что Генри выписали из больницы, однако и после этого она продолжала восстанавливаться под присмотром врачей. Все расходы на ее лечение оплатили организаторы конкурса «Мисс Вселенная».