Две финалистки «Мисс Вселенная» погибли при странных обстоятельствах. Следствие не исключает, что одну из них убили

21 июля стало известно о смерти двух финалисток национальных этапов международного конкурса «Мисс Вселенная». Одна из них умерла при загадочных обстоятельствах в собственной квартире. Следствие не исключает, что она стала жертвой преступления. Обстоятельства, при которых погибла другая королева красоты, не уточняются.
Тело 23-летней королевы красоты нашли в ее квартире
В Гондурасе 23-летнюю участницу конкурса красоты Уалис Сусет Фуэнтес Акино нашли без признаков жизни.
Акино училась в Национальном автономном университете Гондураса и подрабатывала моделью. Недавно она стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Вселенная Тегусигальпа 2026». Жюри конкурса объяснило выбор ее талантом, харизмой и готовностью поддержать других участниц.
Четырнадцатилетняя девочка, которую травили из-за телосложения, исцелена и просияла. Нелегко стоять на сцене перед таким количеством людей, но благодаря уверенности в себе и своему потенциалу я далеко пойду
Обеспокоенные родственники решили зайти к Акино после того, как она несколько дней не выходила на связь. Ее нашли в собственной квартире, спасти девушку было уже невозможно. Следователи не исключают, что Акино могла стать жертвой преступления.
Причина смерти финалистки конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» остается неизвестной
Финалистка конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» 2024 года Латойя Малкольм скончалась в возрасте 35 лет.
Малкольм была одной из фавориток национального конкурса в 2024 году, однако победить не смогла. Во время состязания умер ее отец, что серьезно повлияло на психологическое состояние участницы. Несмотря на это, она завоевала титул «Мисс Ямайка Бикини Интернешнл» и посвятила победу отцу.
Мой любимый отец, мистер Малкольм, эта победа — для тебя. Твоя единственная дочь продолжает делать все, чтобы ты ею гордился. Я знаю, ты улыбаешься мне с небес
Помимо конкурсов красоты, Малкольм снималась в сериалах и появлялась в популярных телешоу. В последние годы она посвятила себя проекту Transition Project, который помогает подросткам из малообеспеченных семей пройти обучение и подготовиться к взрослой жизни.
О смерти Малкольм организаторы конкурса объявили 18 июля, однако причина случившегося до сих пор не установлена. «Ямайка всегда будет помнить о ее влиянии, а ее голос никогда не будет забыт», — написала действующая обладательница титула «Мисс Вселенная Ямайка» Габриэль Генри.
«Мисс Вселенная Ямайка» едва не погибла на международном конкурсе в Бангкоке
Габриэль Генри, выражавшая соболезнования Латойе Малкольм, и сама стояла на пороге смерти после поездки на финал международного конкурса «Мисс Вселенная» в Бангкоке.
Во время дефиле 19 ноября 2025 года Генри случайно упала со сцены. Девушку сразу же госпитализировали, а в СМИ появилась информация, что она не получила серьезных травм. Однако две недели спустя Генри все еще оставалась в реанимации.
Позже выяснилось, что в результате падения у Генри случилось «внутричерепное кровоизлияние с потерей сознания». Кроме того, врачи зафиксировали у нее перелом, рваные раны на лице и другие значительные повреждения.
После госпитализации ее состояние долгое время оставалось критическим. Лишь 19 марта 2026 года стало известно, что Генри выписали из больницы, однако и после этого она продолжала восстанавливаться под присмотром врачей. Все расходы на ее лечение оплатили организаторы конкурса «Мисс Вселенная».