Стало известно о тяжелых травмах одной из самых красивых девушек мира

У «Мисс Ямайка» случилось внутричерепное кровоизлияние после падения со сцены

Участница, представлявшая Ямайку на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Таиланде, получила тяжелейшие травмы после падения со сцены. Об этом сообщает New York Post.

Обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время дефиле 19 ноября. Девушку сразу же госпитализировали, а в СМИ появилась информация, что она не получила серьезных травм. Однако две недели спустя Генри все еще оставалась в реанимации.

8 декабря устроители «Мисс Вселенная» выпустили пресс-релиз, в котором признали, что одна из самых красивых девушек мира получила намного более тяжелые травмы, чем говорилось ранее. В обращении сказано, что в результате падения у Генри случилось «внутричерепное кровоизлияние с потерей сознания». Кроме того, врачи зафиксировали у нее перелом, рваные раны на лице и другие значительные повреждения. После госпитализации ее состояние долгое время оставалось критическим.

Девушке до сих пор требуется круглосуточный медицинский уход. В ближайшее время ее планируют перевести на родину в сопровождении медиков. На Ямайке Генри продолжит курс восстановления. Все расходы на транспортировку девушки и оплату медицинских счетов в Таиланде устроители «Мисс Вселенная» взяли на себя.

