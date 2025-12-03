Реклама

Самая красивая девушка Ямайки провела в реанимации две недели после падения со сцены

«Мисс Ямайка» Габриэль Генри остается в реанимации после падения со сцены
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Участница, представлявшую Ямайку на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», по-прежнему остается в больнице после падения со сцены. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел 19 ноября. Обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Генри шагала по сцене в длинном платье и туфлях на каблуках, подошла к самому краю и не успела остановиться. Ее унесли из зала на носилках.

Хотя первоначально сообщалось, что Генри не получила серьезных травм, она по-прежнему остается в реанимации в бангкокской больнице. В конце ноября министр культуры, гендера, развлечений и спорта Ямайки заявила, что девушке потребуется плановая медицинская авиатранспортировка на родину. Сейчас семья ожидает разрешения врачей на ее проведение.

Чем именно вызвана задержка, не уточняется.

21 ноября представительница Мексики Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

