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12:33, 3 июня 2026Россия

Игнорировавший сына 40 лет россиянин решил побороться за выплаты после его смерти на СВО

Краснодарец 40 лет игнорировал сына и решил побороться за выплаты после его смерти на СВО
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Краснодарского края 40 лет игнорировал сына и решил побороться за денежные выплаты после его смерти на специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, мать военнослужащего обратилась в суд. Она пояснила, что бывший супруг не участвовал в воспитании общего ребенка с самого детства.

Женщина подчеркнула, что экс-муж финансово никак не помогал семье. По ее данным, большую часть времени мужчина провел в колонии.

Краснодарский краевой суд встал на сторону матери и лишил объявившегося отца права на выплаты за сына, не вернувшегося со спецоперации.

До этого сообщалось, что жительница Ярославской области через суд добилась признания смерти сына на СВО. Выяснилось, что в Сватовском районе Луганской Народной Республики произошло боевое столкновение, после которого военнослужащий не вернулся в пункт сбора личного состава. Его так и не удалось найти.

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