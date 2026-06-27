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Забота о себе
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14:30, 27 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала главные ошибки домашней гигиены зубов

Гигиенист Вероника Сидоркович назвала чистку зубов сразу после еды ошибкой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wedmoments.stock / Shutterstock / Fotodom

Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович перечислила самые распространенные ошибки домашней гигиены зубов. Их врач раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Одной из таких ошибок она назвала чистку зубов сразу после еды, так как это вредит эмали. Врач рекомендовала после еды полоскать рот водой, а остатки пищи удалять зубной нитью. Чистить зубы Сидоркович призвала минимум через 30 минут после еды.

Другая ошибка — это слишком быстрая гигиена зубов. «Клинически доказано: одна чистка в день, длящаяся 30 секунд, и "освежающий" ополаскиватель — это сценарий неумолимого разрушения зубов», — предупредила стоматолог. По словам Сидоркович, еще одна серьезная ошибка — использовать ирригатор или ополаскиватель вместо нити и ершика.

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Кроме того, стоматолог призвала избегать агрессивного ухода в погоне за белизной зубов и использования различных «чудо-паст», которые обещают моментальное отбеливание. Как объяснила врач, такие средства на самом деле не отбеливают, а интенсивно стирают пигментированный налет, а вместе с ним и эмаль.

Стоматолог также посоветовала не игнорировать во время чистки зубов кровоточащие десны. «Помните: если десна кровит при чистке, она не "слабая", она воспалена. Значит, чистить в этом месте нужно не с меньшим усердием, обходя стороной, а чаще и аккуратнее, полностью вычищая бактериальный налет, который и вызвал воспаление», — порекомендовала Сидоркович.

Ранее стоматолог Константин Логинов рассказал о самых опасных для зубов продуктах. В первую очередь он посоветовал снизить потребление простых углеводов.

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