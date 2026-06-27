Врач назвала главные ошибки домашней гигиены зубов

Гигиенист Вероника Сидоркович назвала чистку зубов сразу после еды ошибкой

Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович перечислила самые распространенные ошибки домашней гигиены зубов. Их врач раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Одной из таких ошибок она назвала чистку зубов сразу после еды, так как это вредит эмали. Врач рекомендовала после еды полоскать рот водой, а остатки пищи удалять зубной нитью. Чистить зубы Сидоркович призвала минимум через 30 минут после еды.

Другая ошибка — это слишком быстрая гигиена зубов. «Клинически доказано: одна чистка в день, длящаяся 30 секунд, и "освежающий" ополаскиватель — это сценарий неумолимого разрушения зубов», — предупредила стоматолог. По словам Сидоркович, еще одна серьезная ошибка — использовать ирригатор или ополаскиватель вместо нити и ершика.

Кроме того, стоматолог призвала избегать агрессивного ухода в погоне за белизной зубов и использования различных «чудо-паст», которые обещают моментальное отбеливание. Как объяснила врач, такие средства на самом деле не отбеливают, а интенсивно стирают пигментированный налет, а вместе с ним и эмаль.

Стоматолог также посоветовала не игнорировать во время чистки зубов кровоточащие десны. «Помните: если десна кровит при чистке, она не "слабая", она воспалена. Значит, чистить в этом месте нужно не с меньшим усердием, обходя стороной, а чаще и аккуратнее, полностью вычищая бактериальный налет, который и вызвал воспаление», — порекомендовала Сидоркович.

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