В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Аэропорты Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара 27 июня ввели временные ограничения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

В сообщении уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) носит временный характер. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее утром временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи.

27 июня координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью Вооруженные силы России атаковали объекты топливной и энергетической инфраструктуры на Украине.