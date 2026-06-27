Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:44, 27 июня 2026Путешествия

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Аэропорты Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В аэропортах Геленджика и Краснодара 27 июня ввели временные ограничения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

В сообщении уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) носит временный характер. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее утром временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи.

27 июня координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью Вооруженные силы России атаковали объекты топливной и энергетической инфраструктуры на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Празднование дня рождения в Подмосковье закончилось массовым отравлением. Погибшие допустили роковую ошибку

    В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

    В командовании ВСУ признали потерю истребителя

    Россияне массово скупают разбитые в хлам машины по одной причине

    Над Брянской областью за сутки сбили 85 украинских дронов

    Умер один из родоначальников цифрового искусства в России

    Врач назвала главные ошибки домашней гигиены зубов

    Москвичка обратилась в полицию из-за объятий соседа с маленькой девочкой во дворе

    Стало известно об уничтожении боевых самолетов ВСУ на аэродроме в Николаевской области

    Онколог перечислила опасные состояния родинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok