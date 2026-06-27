В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Росавиация: Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи 27 июня ввели временные ограничения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов носит временный характер. В Федеральном агентстве воздушного транспорта заявили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами. В том числе дроны были сбиты над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.