Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:13, 27 июня 2026Путешествия

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Росавиация: Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В аэропорту Сочи 27 июня ввели временные ограничения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов носит временный характер. В Федеральном агентстве воздушного транспорта заявили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами. В том числе дроны были сбиты над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

    Вернувшийся из США блогер пожалел уехавших из России и сравнил жизнь в эмиграции с адом

    Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

    В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

    В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

    В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

    Определились 28 участников плей-офф чемпионата мира-2026

    В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников с просьбой перезвонить

    Раскрыт идеальный для Киева сценарий давления на Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok