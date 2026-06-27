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14:29, 27 июня 2026Силовые структуры

Москвичка обратилась в полицию из-за объятий соседа с маленькой девочкой во дворе

Жительница юга Москвы сдала соседа в полицию из-за его объятий с десятилетней девочкой
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жительница столичного района Москворечье-Сабурово заявила в полицию на соседа из-за его подозрительных объятий с ребенком. Мужчина сидел на скамейке во дворе дома на Борисовских прудах в обнимку с маленькой девочкой, которая близко к нему прижималась, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Заметив происходящее, женщина стала расспрашивать их о том, сколько им лет. Девочка сообщила, что ей десять лет, мужчина же стал уверять, что ему 13, хотя на вид ему было около 30-ти. Он проживает в этом районе давно. Задержать мужчину очевидцам не удалось: он вырвался и убежал.

Местные жители предполагают, что у мужчины присутствуют психические отклонения, из-за которых он может не осознавать опасность своих действий для окружающих. Часть его диалога с москвичкой попала на видео: он говорит высоким голосом, и сообщает «я слежу» (следит за ребенком -- прим. «Ленты.ру.»).

Свидетельница происходящего обратилась в полицию, после чего ее перевели на участкового. На месте, однако, его не оказалось. Повторный визит москвичка планирует в понедельник.

Ранее в России арестовали 29-летнего мужчину, который ехал в метро с 13-летней девочкой на коленях. Выяснилось, что он работал бариста и часто угощал напитками приходивших в заведение подростков.

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