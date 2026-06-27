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14:31, 27 июня 2026Россия

Над Брянской областью за сутки сбили 85 украинских дронов

Над Брянской областью за сутки сбили 85 украинских БПЛА самолетного типа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты за сутки над территорией Брянской области. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

По его данным, за прошедшие сутки в небе над Брянской областью было уничтожены 85 БПЛА самолетного типа. Ковальчук уточнил, что кроме ПВО Министерства обороны РФ дроны сбивали мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что за сутки в небе над регионом уничтожили 108 украинских беспилотников.

Днем 27 июня стало известно, что беспилотник ВСУ попал по территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в результате попадания детонации и пожара не зафиксировано.

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