Над Брянской областью за сутки сбили 85 украинских дронов

Десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты за сутки над территорией Брянской области. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.
По его данным, за прошедшие сутки в небе над Брянской областью было уничтожены 85 БПЛА самолетного типа. Ковальчук уточнил, что кроме ПВО Министерства обороны РФ дроны сбивали мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что за сутки в небе над регионом уничтожили 108 украинских беспилотников.
Днем 27 июня стало известно, что беспилотник ВСУ попал по территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в результате попадания детонации и пожара не зафиксировано.