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14:53, 27 июня 2026Бывший СССР

Стали известны подробности закрытых переговоров Путина с Лукашенко

Журналист Юнашев: Путин с Лукашенко обсуждают на закрытых переговорах деликатные вопросы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: President of Russia / Globallookpress.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе закрытых переговоров обсуждают очень деликатные непубличные вопросы. Подробности о встрече лидеров раскрыл в Telegram корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Журналист обратил внимание, что переговоры двух лидеров ведутся полностью в закрытом от прессы формате, что является редкостью для подобных встреч.

«Насколько я знаю, обсуждают максимально деликатные вопросы, непубличные», — говорится в публикации.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. Накануне они с главой российского государства провели встречу один на один в резиденции Путина на Валдае. Сегодня переговоры продолжаются в расширенном формате.

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