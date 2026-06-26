Появились подробности встречи Путина и Лукашенко

«Пул Первого»: Путин и Лкашенко продолжают общаться тет-а-тет

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают общаться тет-а-тет. Подробности встречи раскрыл близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Президенты в эти минуты продолжают общаться», — отмечается в публикации.

Уточняется, что главы государств проводят встречу один на один — без фотографий или видео. «Тем для обсуждения, как мы все понимаем, много», — добавил «Пул Первого».

Ранее 26 июня сообщалось, что Лукашенко встретился с лидером России Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае.