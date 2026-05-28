Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:05, 28 мая 2026Россия

Россиянка узнала о не вернувшемся из боя на СВО сыне и пошла в суд

Жительница Ярославской области через суд добилась признания смерти сына на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жительница Ярославской области узнала о не вернувшемся из боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сыне и пошла в суд, где добилась признания факта его смерти. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года россиянин заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Когда он перестал выходить на связь, в войсковой части матери предоставили сведения о том, что мужчина признан пропавшим без вести.

Из представленных воинской частью сведений следует, что в Сватовском районе Луганской Народной Республики произошло боевое столкновение, после которого военнослужащий не вернулся в пункт сбора личного состава. Его так и не удалось найти.

Из-за отсутствия документов, свидетельствующих о смерти участника СВО, россиянка не имела возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки, и обратилась в суд, который удовлетворил ее требования.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей узнал о смерти жены во время нахождения на СВО. Возвращения сына с фронта добилась мать военнослужащего, которая все это время занималась воспитанием оставшихся без родительницы детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Финляндии выступил с требованием к России

    Вилла известного телеведущего в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей

    Предсказаны последствия атаки БПЛА на танкеры в Черном море

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Баканов оценил сотрудничество России с Казахстаном в космонавтике

    Кремль усомнился в готовности США выполнять просьбы Зеленского

    Россиянка узнала о не вернувшемся из боя на СВО сыне и пошла в суд

    Обмочившийся пассажир самолета лишился рейса и парализовал работу аэропорта Европы

    Юриста казнили за отравление миллиардера

    Россиянин изрезал и зашил возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok