Россиянка узнала о не вернувшемся из боя на СВО сыне и пошла в суд

Жительница Ярославской области узнала о не вернувшемся из боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сыне и пошла в суд, где добилась признания факта его смерти. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года россиянин заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Когда он перестал выходить на связь, в войсковой части матери предоставили сведения о том, что мужчина признан пропавшим без вести.

Из представленных воинской частью сведений следует, что в Сватовском районе Луганской Народной Республики произошло боевое столкновение, после которого военнослужащий не вернулся в пункт сбора личного состава. Его так и не удалось найти.

Из-за отсутствия документов, свидетельствующих о смерти участника СВО, россиянка не имела возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки, и обратилась в суд, который удовлетворил ее требования.

