Турист отправился в стриптиз-клуб и стал жертвой своего соотечественника в Европе

Отдыхавший на острове в Европе турист отправился в стриптиз-клуб и стал жертвой своего соотечественника. Об этом сообщает Daily Star (DS).

Трагедия произошла 28 мая в ночном клубе Лас-Вероникас в Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе, Испания. 37-летний путешественник из Великобритании и 23-летний мужчина повздорили и начали драться. В итоге последний тяжело ранил приезжего британца.

Виновника задержали сотрудники бара, они экстренно вызвали скорую помощь и полицию. Однако прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь пострадавшему — он не выжил. Офицеры оцепили территорию и велели закрыть ближайшие заведения. Они арестовали подозреваемого и выяснили, что в конфликте могли участвовать несколько человек, которые в ходе перепалки бросали друг в друга стаканы. Расследование продолжается.

