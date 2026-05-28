Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 28 мая 2026Путешествия

Турист отправился в стриптиз-клуб и стал жертвой своего соотечественника в Европе

DS: Турист стал жертвой соотечественника и не выжил в стриптиз-клубе на Тенерифе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Europa Press via Getty Images

Отдыхавший на острове в Европе турист отправился в стриптиз-клуб и стал жертвой своего соотечественника. Об этом сообщает Daily Star (DS).

Трагедия произошла 28 мая в ночном клубе Лас-Вероникас в Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе, Испания. 37-летний путешественник из Великобритании и 23-летний мужчина повздорили и начали драться. В итоге последний тяжело ранил приезжего британца.

Виновника задержали сотрудники бара, они экстренно вызвали скорую помощь и полицию. Однако прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь пострадавшему — он не выжил. Офицеры оцепили территорию и велели закрыть ближайшие заведения. Они арестовали подозреваемого и выяснили, что в конфликте могли участвовать несколько человек, которые в ходе перепалки бросали друг в друга стаканы. Расследование продолжается.

Ранее пропавшую на Тенерифе туристку нашли бездыханной на свалке. В расправе заподозрили 22-летнего сына путешественницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    Потолок квартиры обрушился на головы россиян

    «ВКонтакте» обновилась

    Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

    Уехавшая из России 59-летняя Лазарева нашла себе секс-терапевта

    Россиянам пообещали облегчение ипотечного бремени

    В центре российского города появился бюст Героя России и ДНР

    Зеленский намекнул на «палки в колеса» Украины от Запада

    Бьянка Цензори в кожаном микротопе попала в объективы папарацци

    Температура в Подмосковье опустится до минусовых отметок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok