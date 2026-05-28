20:40, 28 мая 2026Экономика

Температура в Подмосковье опустится до минусовых отметок

Гидрометцентр: Ближайшей ночью в Подмосковье похолодает до минус 2 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ближайшей ночью в Подмосковье и ряде других регионов Центральной России похолодает до минус двух градусов. Об этом со ссылкой на специалиста Гидрометцентра сообщило агентство РИА Новости.

Помимо Московской, заморозки настигнут Тверскую, Владимирскую и Рязанскую области. По словам синоптика, аналогичных температур стоит ждать не только 29, но и 30 мая.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил москвичей и жителей Подмосковья о смешанных осадках в некоторых районах в ночь на субботу. По его прогнозам 30 мая столбики термометров в столице днем покажут плюс 10-15 градусов, а в воскресенье — плюс 13-18 градусов.

