Температура в Подмосковье опустится до минусовых отметок

Гидрометцентр: Ближайшей ночью в Подмосковье похолодает до минус 2 градусов

Ближайшей ночью в Подмосковье и ряде других регионов Центральной России похолодает до минус двух градусов. Об этом со ссылкой на специалиста Гидрометцентра сообщило агентство РИА Новости.

Помимо Московской, заморозки настигнут Тверскую, Владимирскую и Рязанскую области. По словам синоптика, аналогичных температур стоит ждать не только 29, но и 30 мая.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил москвичей и жителей Подмосковья о смешанных осадках в некоторых районах в ночь на субботу. По его прогнозам 30 мая столбики термометров в столице днем покажут плюс 10-15 градусов, а в воскресенье — плюс 13-18 градусов.