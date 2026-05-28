Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:08, 28 мая 2026Спорт

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье умер в возрасте 60 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает TSN.

Причины смерти не уточняются. Последний раз канадец появился на публике в понедельник, 25 мая. Лемье пронес факел на арену Bell Centre перед началом третьего матча «Монреаля» против «Каролины» в полуфинале Кубка Стэнли.

Лемье играл в НХЛ за «Монреаль», «Нью‑Джерси», «Колорадо», «Финикс», «Даллас» и «Сан‑Хосе». Он провел в лиге 1215 матчей, в которых набрал 786 (379+407) очков, а также заработал 1777 штрафных минут.

Лемье завершил карьеру в 2009 году. В 1995-м он получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    На берегу нашли сотни акул

    Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье

    Бывшая жена Диброва высказалась о замке Пугачевой

    Мощные удары авиабомбами ФАБ-500 попали на видео

    Более сильное проявление глобального потепления в Москве объяснили

    На Западе заявили о якобы переходе России в новую стадию конфликта

    Потолок квартиры обрушился на головы россиян

    «ВКонтакте» обновилась

    Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok