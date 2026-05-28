В Минфине США выступили с новым прогнозом по Ирану

Бессент: Процесс снятия санкций Вашингтона с Тегерана будет медленным

Процесс снятия санкций Вашингтона с Тегерана будет медленным. Об этом в ходе брифинга заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет ТАСС.

«Повторюсь, я не буду анонсировать положения сделки, но я бы исходил из того, что это будет происходить очень медленно», — ответил он на вопрос журналистов о возможности отмены американских ограничительных мер до урегулирования вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

Ранее сообщалось, что санкции США, наложенные на иранскую нефть, будут сняты на время ведения переговоров с Тегераном. Об этом написало агентство Tasnim. По его данным, речь идет о проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном. Кроме того, агентство обратило внимание на необходимость разморозки счетов этой ближневосточной страны в качестве первого шага к сделке.

До этого глава США Дональд Трамп заявил, что если с Тегераном не удастся договориться о сделке, то по Ирану нанесут такой удар, которого никогда не наносили ни одной стране.