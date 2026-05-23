21:18, 23 мая 2026Мир

CBS News: Трамп пригрозил Ирану сильным ударом, если сделка не будет достигнута
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News пригрозил Ирану сильными ударами, если сделка не будет достигнута.

«Трамп заявил, что, если США и Иран не придут к соглашению, возникнет ситуация, при которой ни по одной стране никогда не наносили такого сильного удара, какой вот-вот нанесут по ним», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что ожидает от Ирана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать. Комментируя переговоры с Ираном, Трамп рассказал, что сейчас сложилась «пограничная» ситуация.

