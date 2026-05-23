Украинцам предсказали возможность стать «смесью индуса и бангладешца» из-за миграции

Воскобойник: Украинцы могут стать «смесью индуса и бангладешца» из-за миграции

Украинцы могут стать «смесью индуса и бангладешца» из-за миграции, предсказал заявил глава Офиса миграционной политики Украины Олег Воскобойник. Его слова приводит «Страна.ua».

«Это будет наш путь», — отметил чиновник. Он добавил, что главное — чтобы приезжающие на Украину люди платили налоги и становились частью «политической нации».

Ранее в ООН предсказали нежелание миллионов беженцев возвращаться на Украину. Даже после окончания конфликта миллионы украинских беженцев останутся в Европе и не пожелают уехать на родину, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

