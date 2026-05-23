Установлены личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж

21:47, 23 мая 2026

В ЛНР установили личности 17 погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске
Марина Совина
Фото: РИА Новости / МЧС РФ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) установили личности 17 из 18 студентов, погибших при ударе по педагогическому колледжу в Старобельске. Об этом заявили в администрации главы республики на платформе «Макс».

В сообщении уточняется, что число погибших при атаке на колледж увеличилось до 18. «В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших», — добавили в публикации.

Ранее девушка, пережившая атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие и колледж в Старобельске, поделилась моментом ночного удара.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.

