21:58, 23 мая 2026Мир

Стало известно о позиции Трампа «50 на 50» по отношению к Ирану

Axios: Трамп занимает позицию «50 на 50» по Ирану, либо сделка, либо атака
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп занимает позицию «50 на 50» по отношению к Ирану, об этом стало известно журналисту Axios Бараку Равиду.

«Президент Трамп сказал мне в телефонном разговоре, что ему "50 на 50", когда дело доходит до сделки с Ираном или возобновления войны. "Либо мы достигнем хорошей сделки, либо я взорву их в тысячу адов", — сказал он», — процитировал журналист.

По словам Равида, Трамп планирует встретиться со своими старшими советниками, чтобы обсудить детали обновленного проекта и может принять решение к завтрашнему дню.

Ранее Трамп сообщил, что ожидает от Ирана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать. Комментируя переговоры с Тегераном, Трамп рассказал, что сейчас сложилась «пограничная» ситуация.

