На Украине осудили отказ Зеленского от предложения Мерца

Историк Гавришко осудила отказ Зеленского от предложения Мерца по Украине

Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом она написала в социальной сети X.

Эксперт раскритиковала решение Зеленского, а также осудила его слова, что Украина якобы обороняет весь Евросоюз, хотя украинцы не хотят быть «чьим-то живым щитом».

«Господин кровавый клоун с комплексом Мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии <…>, и перестаньте заставлять их "защищать Европу"», — подчеркнула она.

Ранее на Украине отвергли условия Мерца для вступления страны в ЕС. По словам экс-секретаря президента республики Юлии Мендель, Владимир Зеленский отринет идею о «второсортном» членстве в Евросоюзе.