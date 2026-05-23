22:25, 23 мая 2026Мир

На Украине осудили отказ Зеленского от предложения Мерца

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом она написала в социальной сети X.

Эксперт раскритиковала решение Зеленского, а также осудила его слова, что Украина якобы обороняет весь Евросоюз, хотя украинцы не хотят быть «чьим-то живым щитом».

«Господин кровавый клоун с комплексом Мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии <…>, и перестаньте заставлять их "защищать Европу"», — подчеркнула она.

Ранее на Украине отвергли условия Мерца для вступления страны в ЕС. По словам экс-секретаря президента республики Юлии Мендель, Владимир Зеленский отринет идею о «второсортном» членстве в Евросоюзе.

