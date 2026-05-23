В России отреагировали на предупреждение США о масштабном ударе по Киеву

Военкор Котенок: США «анонсировали» удар России по Киеву

США «анонсировали» масштабный удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о потенциальной воздушной атаке, которая может произойти в течение 24 часов.

«Штаты "анонсируют" масштабный удар по Киеву в ближайшие 24 часа», — написал военкор.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара. Он также отметил, что удар планируется с применением различного вооружения, в том числе «Орешника».