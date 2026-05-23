Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:15, 23 мая 2026Спорт

У Карпина родится первый сын после пяти дочерей

У Валерия Карпина и его жены Дарьи родится первый сын после пяти дочерей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @dasha.karpina

У главного тренера сборной России Валерия Карпина и его жены Дарьи родится первый сын после пяти дочерей. Об этом супруга специалиста рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Карпин вместе с женой и детьми провели гендер-пати, в ходе которой стало известно, что у пары будет сын. У тренера пять дочерей: три от предыдущих отношений и две в браке с Дарьей Карпиной.

8 марта жена Карпина рассказала о беременности. «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом. Самый главный подарок к 8 Марта сегодня бьется под моим сердцем», — написала женщина в своих соцсетях.

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. До этого тренер дважды был женат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на предупреждение США о масштабном ударе по Киеву

    Российский посол назвал атаку ВСУ на Луганск действиями «всеядных» нацистов

    Украинцам предсказали становление «смесью индуса и бангладешца» из-за миграции

    На Украине призвали Запад отреагировать на угрозы Зеленского

    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных слова

    Трамп пригрозил Ирану сильным ударом

    Захарова сообщила о готовности журналистов со всего мира поехать на место удара ВСУ в ЛНР

    У Карпина родится первый сын после пяти дочерей

    В Германии призвали не передавать Украине связанную с «Северными потоками» ТЭЦ

    Украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok