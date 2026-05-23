У Карпина родится первый сын после пяти дочерей

У главного тренера сборной России Валерия Карпина и его жены Дарьи родится первый сын после пяти дочерей. Об этом супруга специалиста рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Карпин вместе с женой и детьми провели гендер-пати, в ходе которой стало известно, что у пары будет сын. У тренера пять дочерей: три от предыдущих отношений и две в браке с Дарьей Карпиной.

8 марта жена Карпина рассказала о беременности. «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом. Самый главный подарок к 8 Марта сегодня бьется под моим сердцем», — написала женщина в своих соцсетях.

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. До этого тренер дважды был женат.