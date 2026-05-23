21:44, 23 мая 2026

При атаке ВСУ на российский регион пострадали шесть человек

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали шесть человек, сообщил в Telegram Оперштаб российского региона.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела поселка Борисовка Борисовского округа мужчина получил ранение подмышечной области, двое других — осколочные ранения различных частей тела. Кроме того, у бойца «Орлана» и одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы.

Как указали в Оперштабе, в поселке Борисовка от удара FPV-дрона по машине мужчина получил акубаротравму. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по Белгороду оказались повреждены три квартиры и пять автомобилей.

