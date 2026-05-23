21:19, 23 мая 2026

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных слова

Марина Совина (ночной редактор)

«Радиостанция Судного дня» 23 мая передала в эфир два загадочных слова. Они опубликованы в Telegram-канале «УВ-76 логи».

В 18:23 в эфире прозвучали слова «сказопат» и «снопотюль». Накануне в 11:29 радио передало слово «плодозвяк».

Ранее, 21 мая, радиостанция УВБ-76 передала в эфир два сообщения подряд, каждое из которых содержало по четыре слова.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

