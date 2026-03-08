Жена Карпина заявила о беременности

Жена Карпина Дарья заявила о беременности

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своем Telegram-канале заявила о беременности.

«Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом. Самый главный подарок к 8 Марта сегодня бьется под моим сердцем», — написала Карпина. Она сопроводила пост видео с пляжа.

Ранее Карпина сделала выбор между продажей почки и самостоятельной уборкой в доме. «Я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома», — отметила она.

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих дочерей.