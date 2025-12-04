Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
06:39, 5 декабря 2025Спорт

Жена футболиста клуба РПЛ похвасталась татуировкой на интимной части тела

Жена Сергея Песьякова Ксения похвасталась татуировкой на груди
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @ksenia_peso

Ксения Песьякова, жена голкипера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Сергея Песьякова, на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) похвасталась татуировкой на интимной части тела.

Девушка сделала изображение небольшого сердечка сбоку на правой груди. «Сексуально — это энергия, а не тип тела», — написала Песьякова.

Вратарь женился в 2014 году. Вместе с Ксенией они воспитывают троих детей.

Ранее жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья сделала выбор между продажей почки и самостоятельной уборкой в доме. «Я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Мошенники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах

    Неожиданное влияние кофе на сон поразило исследователей

    Жена футболиста клуба РПЛ похвасталась татуировкой на интимной части тела

    Экс-советник Пентагона спрогнозировал судьбу НАТО после провала Украины

    В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в одной сфере

    Сразу три российских аэропорта приостановили работу

    Российский военный отбил ногой гранату и попал в опорник ВСУ

    Смотрящего за российским городом задержали при попытке сбежать из страны

    Бабкина потеряла все свои бренды в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok