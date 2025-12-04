Жена футболиста клуба РПЛ похвасталась татуировкой на интимной части тела

Жена Сергея Песьякова Ксения похвасталась татуировкой на груди

Ксения Песьякова, жена голкипера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Сергея Песьякова, на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) похвасталась татуировкой на интимной части тела.

Девушка сделала изображение небольшого сердечка сбоку на правой груди. «Сексуально — это энергия, а не тип тела», — написала Песьякова.

Вратарь женился в 2014 году. Вместе с Ксенией они воспитывают троих детей.

Ранее жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья сделала выбор между продажей почки и самостоятельной уборкой в доме. «Я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома», — отметила она.