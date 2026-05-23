Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 23 мая 2026Мир

Захарова сообщила о готовности журналистов со всего мира поехать на место удара ВСУ в ЛНР

Захарова: Журналисты со всего мира готовы поехать на место удара ВСУ в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Журналисты со всего мира готовы поехать на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Она ответила на вопрос представителей СМИ о готовности поехать журналистов на место атаки. «Со всех континентов», — подчеркнула дипломат.

Украинские военные ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на предупреждение США о масштабном ударе по Киеву

    Российский посол назвал атаку ВСУ на Луганск действиями «всеядных» нацистов

    Украинцам предсказали становление «смесью индуса и бангладешца» из-за миграции

    На Украине призвали Запад отреагировать на угрозы Зеленского

    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных слова

    Трамп пригрозил Ирану сильным ударом

    Захарова сообщила о готовности журналистов со всего мира поехать на место удара ВСУ в ЛНР

    У Карпина родится первый сын после пяти дочерей

    В Германии призвали не передавать Украине связанную с «Северными потоками» ТЭЦ

    Украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok