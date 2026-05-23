Украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Махонин: На промпредприятие в Пермском крае совершена атака БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Max сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских дронов на подлете.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников», — указал политик. По его данным, никто не пострадал.

7 мая Махонин также сообщал о прилете дрона по промышленному предприятию в Пермском крае.

