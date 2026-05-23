21:05, 23 мая 2026Россия

Украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Марина Совина
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Max сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских дронов на подлете.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников», — указал политик. По его данным, никто не пострадал.

7 мая Махонин также сообщал о прилете дрона по промышленному предприятию в Пермском крае.

