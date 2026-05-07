11:47, 7 мая 2026

Беспилотник ВСУ ударил по предприятию в российском регионе в 2000 километров от границы

Пермский губернатор Махонин сообщил о прилете дрона по предприятию
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по промышленному предприятию в Пермском крае. О прилете по региону в 2000 километров от границы сообщил его губернатор Дмитрий Махонин в Telegram.

По его словам, еще несколько беспилотников были сбиты. На местах работают оперативные службы. Пострадавших нет.

Махонин добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. В случае включения систем оповещения он призвал жителей направляться в укрытия.

Ранее стало известно о попадании беспилотника по многоэтажке в Перми. Удар пришелся по крыше здания. В сети появилось видео, на котором видно, что в нескольких квартирах верхних этажей выбиты стекла. Также заметны следы копоти.

По данным Минобороны России, в ночь с 6 на 7 мая над регионами уничтожены 347 беспилотников. Атаке подвергся 21 субъект, среди которых республики Адыгея, Крым и Калмыкия, а также Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Это один из самых мощных налетов ВСУ на российскую территорию.

