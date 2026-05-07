11:28, 7 мая 2026Россия

Последствия удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в российском городе сняли на видео

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с многоэтажкой, поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Перми. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

По информации издания, удар пришелся по крыше здания на Новосибирской улице. На снятых местными жителями кадрах видно, что в нескольких квартирах верхних этажей выбиты стекла, также заметны следы копоти.

Сообщается, что взрывы также слышны в Индустриальном районе, Крохалевке и Запруде. Предварительно, средства противовоздушной обороны отражают атаку дронов типа FP-1.

Ранее стало известно, что после отражения атаки беспилотников ВСУ оказались повреждены несколько жилых домов в Ржеве. По словам губернатора Тверской области Виталия Королева, потребовалась эвакуация 350 человек, включая 60 детей.

По данным Минобороны России в ночь с 6 на 7 мая над регионами уничтожены 347 беспилотников. Атаке подвергся 21 субъект, среди которых республики Адыгея, Крым и Калмыкия, а также Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Это один из самых мощных налетов ВСУ на российскую территорию.

