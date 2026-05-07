Объявлено об одной из самых мощных атак ВСУ на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского

В ночь на 7 мая средства ПВО России уничтожили над регионами 347 украинских БПЛА

В ночь с 6 на 7 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над регионами страны несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявило Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего над страной сбили 347 БПЛА. По информации Минобороны, атаке подвергся 21 российский регион, среди которых республики Адыгея, Крым и Калмыкия, а также Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.

Портал НСН отмечает, что атака ВСУ стала рекордной по массовости — сопоставимое число БПЛА сбивали лишь в ночь на 11 марта и 3 мая, когда сбивали 337 и 334 БПЛА соответственно. Удар по российским регионам был нанесен на фоне «режима тишины», который еще в ночь на 6 мая объявил Владимир Зеленский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращенной атаке ВСУ на столицу.