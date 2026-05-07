Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 7 мая 2026Россия

Объявлено об одной из самых мощных атак ВСУ на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского

В ночь на 7 мая средства ПВО России уничтожили над регионами 347 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ночь с 6 на 7 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над регионами страны несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявило Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего над страной сбили 347 БПЛА. По информации Минобороны, атаке подвергся 21 российский регион, среди которых республики Адыгея, Крым и Калмыкия, а также Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.

Портал НСН отмечает, что атака ВСУ стала рекордной по массовости — сопоставимое число БПЛА сбивали лишь в ночь на 11 марта и 3 мая, когда сбивали 337 и 334 БПЛА соответственно. Удар по российским регионам был нанесен на фоне «режима тишины», который еще в ночь на 6 мая объявил Владимир Зеленский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращенной атаке ВСУ на столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Маск расформирует свою ИИ-компанию

    Будущее диалога России и США описали

    Мужчина предложил бывшей жене жить вместе с новой супругой и остался без пениса

    Мужчину пырнули ножом в живот на улице в Москве

    В России станет больше оснований для аннулирования водительских прав

    Названы ускоряющие похудение упражнения

    Американский фондовый рынок обновил рекорд

    Объявлено об одной из самых мощных атак ВСУ на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского

    Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok