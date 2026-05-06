Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:33, 6 мая 2026Бывший СССР

Вступило в силу объявленное Зеленским перемирие

Вступило в силу объявленное Зеленским перемирие с полуночи 6 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, оно начинается с полночи 6 мая. Об этом напомнило издание «Страна.ua».

Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Пока неизвестно, каким образом обе стороны будут соблюдать режим тишины в ночь на 6 мая и в последующие дни. Как отмечает Insider UA со ссылкой на мониторинговые паблики, стратегическая авиация и флот ВС РФ на момент полуночи не активны, новых пусков БПЛА не фиксировалось.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, Запорожская область, Крым и Севастополь находятся под атакой БПЛА.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об атаке беспилотников на регион в 22:28, когда перемирие еще не вступило в силу. В 00:10 он уточнил последствия атаки, ее жертвами стали пять человек в Джанкое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    Любителей ужинать перед сном предупредили о риске опасного заболевания

    Генерал рассказал о новой тактике российских ракетно-дроновых ударов по Украине

    Арабская страна снизила цены на нефть для Азии

    ВВП Украины упал

    Китай испытал корабельную систему ПВО для перехвата беспилотников

    Японский депутат обвинил Киев в начале конфликта на Украине

    Госдеп раскрыл темы разговора Лаврова и Рубио

    В МИД России уличили Украину в нежелании заканчивать конфликт мирным путем

    Вступило в силу объявленное Зеленским перемирие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok