Вступило в силу объявленное Зеленским перемирие с полуночи 6 мая

Вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, оно начинается с полночи 6 мая. Об этом напомнило издание «Страна.ua».

Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Пока неизвестно, каким образом обе стороны будут соблюдать режим тишины в ночь на 6 мая и в последующие дни. Как отмечает Insider UA со ссылкой на мониторинговые паблики, стратегическая авиация и флот ВС РФ на момент полуночи не активны, новых пусков БПЛА не фиксировалось.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, Запорожская область, Крым и Севастополь находятся под атакой БПЛА.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об атаке беспилотников на регион в 22:28, когда перемирие еще не вступило в силу. В 00:10 он уточнил последствия атаки, ее жертвами стали пять человек в Джанкое.

