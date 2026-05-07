Сотни человек эвакуировали в российском городе из-за последствий атаки ВСУ

Тверской губернатор Королев: Жилые дома повреждены в Ржеве после атаки ВСУ

В Ржеве после отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены несколько жилых домов, потребовалась эвакуация сотен человек. Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале региональных властей.

«В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали», — рассказал чиновник.

По его словам, из жилых домов оперативно эвакуированы 350 человек, включая 60 детей. Их разместили в местной гостинице. Специалисты уже осмотрели кровли и помещения на предмет безопасности. Принято решение о возвращении людей в квартиры.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь с 6 на 7 мая над регионами 347 беспилотников. Атаке подвергся 21 российский регион, среди которых республики Адыгея, Крым и Калмыкия, а также Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Это один из самых мощных налетов ВСУ на российскую территорию.