21:11, 23 мая 2026

В Германии призвали не передавать Украине связанную с «Северными потоками» ТЭЦ

Марина Совина
Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала не передавать Украине теплоэлектростанцию, связанную с газопроводами «Северный поток». Пресс-релиз АдГ цитирует РИА Новости.

Речь идет о станции в Лубмине в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Исправную ТЭЦ планируют демонтировать и передать ее Киеву. Решение демонтировать эту ТЭЦ и передать ее Украине приняла эксплуатирующая станцию компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH.

Как отметил спикер фракции АдГ по экономической политике Лейф-Эрик Хольм, сейчас Германия страдает от роста цен на энергоносители и от потери рабочих мест. Кроме того, альтернативные источники энергоснабжения не способны обеспечить надежную работу немецкой индустрии.

Депутат допустил, что после завершения конфликта на Украине уцелевшая нитка «Северного потока — 2» может быть введена в эксплуатацию, что вернуло бы конкуретноспособность немецкой промышленности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Берлин лишился экономической безопасности из-за отказа от своего суверенитета. По его словам, в этот момент Германия также лишилась энергетической и экономической безопасности.

