19:30, 23 мая 2026

Зеленский заявил о подготовке Россией удара по Украине с применением «Орешника»

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, есть признаки подготовки комбинированного удара по стране, в том числе по Киеву. Выводы сделаны на основании информации от «американских и европейских партнеров». Глава Украины отметил, что удар планируется с применением различного вооружения, в том числе «Орешника». При этом он признался, что информация еще требует проверки.

Зеленский призвал жителей страны реагировать на сигналы тревоги. Он добавил, что ПВО готовятся «настолько, насколько это возможно».

22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

