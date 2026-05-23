Подоляк заявил, что осенью активные бои могут завершиться

Осенью активная фаза боев на Украине может завершиться. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, чьи слова приводит Telegram-канал INSIDER UA.

Каких-либо других подробностей об этом он не огласил.

Ранее политолог Иван Мезюхо сообщал, что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры страны публично это не подтверждают. Он пояснил, что на это указывают политические конфликты, поскольку перед избирательным циклом они очевидны.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечала, что президенту Украины люди безразличны. Она считает, что его волнует только сохранение власти.