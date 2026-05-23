Мединский прокомментировал атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Мединский рассказал, что по школам и детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну.

Тем временем на месте обрушения общежития в Старобельске продолжается разбор завалов и поиск выживших.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях находились 86 подростков.

Ранее были опубликованы подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске.